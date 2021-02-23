***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.02.2021 16:58
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. TRFNURL82113 ISIN NOLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş nurolbank
Kurucu nurolbank
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 170
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,1507
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,32
ISIN Kodu TRFNURL82113
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,92464
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911864
BIST