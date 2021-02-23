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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.02.2021 16:58



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. TRFNURL82113 ISIN NOLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş nurolbank
Kurucu nurolbank
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 170
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,1507
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,32
ISIN Kodu TRFNURL82113
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,92464





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911864


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SAYAS 19,27 54.584.469 % 9,99  
VAKFN 19,39 55.212.249 % 9,98  
YAPRK 131,40 5.135.181 % 9,87  
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Sterlin 9,9372 9,9870 % 1,01  
Frank 7,8368 7,8840 % 0,51  
Riyal 1,8841 1,8936 % 0,99  
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Altın Gr. 411 411 2,72  
Cumhuriyet 2.731 2.772 23,00  
Tam 2.719 2.787 23,95  
Yarım 1.314 1.348 11,58  
Çeyrek 659 674 5,80  
Gümüş.Ons 27,36 27,40 -0,91  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,06  
B. Petrol 63,98 63,98 -0,38  
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