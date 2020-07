***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 360.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)NUROL HOLDİNG A.Ş. 284336536 TRY 78,98NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 60134400 TRY 16,70NUROL OTELCİLİK VE TUR.İŞL.A.Ş. 2329068 TRY 0,65NURETTİN ÇARMIKLI 2346666 TRY 0,65EROL ÇARMIKLI 2346666 TRY 0,65MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI 2346666 TRY 0,65EYÜB SABRİ ÇARMIKLI 2053333 TRY 0,57GÜROL ÇARMIKLI 1026666 TRY 0,57GÜRHAN ÇARMIKLI 1026666 TRY 0,29OĞUZHAN ÇARMIKLI 2053333 TRY 0,57TOPLAM 300000000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858763BIST