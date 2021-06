***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye: 460.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu: Nama / Hamiline 
Beher Payın Nominal Değeri (TL): 1000
Para Birimi: TRY
Payların Nominal Değeri Para Birimi: 460000000 TRY
Sermayeye Oranı (%): 100
İmtiyaz Türü: YOK
Borsada İşlem Görüp Görmediği: İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı Para Birimi | Sermayedeki Payı (%)
NUROL HOLDİNG A.Ş. | 363318907 TRY | 78,98
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 76838400 TRY | 16,70
NUROL OTELCİLİK VE TUR.İŞL.A.Ş. | 2976031 TRY | 0,65
NURETTİN ÇARMIKLI | 2998518 TRY | 0,65
EROL ÇARMIKLI | 2998518 TRY | 0,65
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI | 2998518 TRY | 0,65
EYÜB SABRİ ÇARMIKLI | 2623703 TRY | 0,57
GÜROL ÇARMIKLI | 1311851 TRY | 0,57
GÜRHAN ÇARMIKLI | 1311851 TRY | 0,29
OĞUZHAN ÇARMIKLI | 2623703 TRY | 0,57
TOPLAM | 360000000 TRY | 100,00