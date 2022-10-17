***NRBNK* *QNBFF* *AKFEN* *GARFL* *SZUKI* *SISE* *GLBMD* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***NRBNK******QNBFF******AKFEN******GARFL******SZUKI******SISE******GLBMD******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ERGLI, GLBMD, NRBNK, GARFL, QNBFF, AKFEN, SZUKI, SISE]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT12312 130.000.000 14.10.2022 06.01.2023 19.10.2022- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK12314 50.000.000 17.10.2022 05.01.2023 19.10.2022- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu NRBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPNURO42318 88.000.000 17.10.2022 13.04.2023 19.10.2022- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu NRBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPNUROE2310 77.000.000 17.10.2022 13.10.2023 19.10.2022- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu NRBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPNUROA2314 24.000.000 17.10.2022 29.12.2023 19.10.2022- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH72311 150.000.000 17.10.2022 17.07.2023 19.10.2022- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF12369 140.000.000 17.10.2022 24.01.2023 19.10.2022- Akfen Holding A.Ş. AKFEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFH42316 300.000.000 17.10.2022 14.04.2023 19.10.2022- Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. SZUKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUZK52318 90.000.000 17.10.2022 05.05.2023 19.10.2022- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSISE42320 1.350.000.000 17.10.2022 14.04.2023 19.10.2022İlgili Şirketler [ERGLI, GLBMD, NRBNK, GARFL, QNBFF, AKFEN, SZUKI, SISE]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072535BIST