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***NRBNK* *QNBFF* *AKFEN* *GARFL* *SZUKI* *SISE* *GLBMD* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

17.10.2022 17:34
***NRBNK* *QNBFF* *AKFEN* *GARFL* *SZUKI* *SISE* *GLBMD* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***NRBNK******QNBFF******AKFEN******GARFL******SZUKI******SISE******GLBMD******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ERGLI, GLBMD, NRBNK, GARFL, QNBFF, AKFEN, SZUKI, SISE]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT12312 130.000.000 14.10.2022 06.01.2023 19.10.2022
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK12314 50.000.000 17.10.2022 05.01.2023 19.10.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu NRBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPNURO42318 88.000.000 17.10.2022 13.04.2023 19.10.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu NRBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPNUROE2310 77.000.000 17.10.2022 13.10.2023 19.10.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu NRBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPNUROA2314 24.000.000 17.10.2022 29.12.2023 19.10.2022
- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH72311 150.000.000 17.10.2022 17.07.2023 19.10.2022
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF12369 140.000.000 17.10.2022 24.01.2023 19.10.2022
- Akfen Holding A.Ş. AKFEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFH42316 300.000.000 17.10.2022 14.04.2023 19.10.2022
- Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. SZUKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUZK52318 90.000.000 17.10.2022 05.05.2023 19.10.2022
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSISE42320 1.350.000.000 17.10.2022 14.04.2023 19.10.2022


İlgili Şirketler [ERGLI, GLBMD, NRBNK, GARFL, QNBFF, AKFEN, SZUKI, SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072535


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PENTA 484,00 7.450.212 % 10,00  
ERCB 52,60 87.169.153 % 10,00  
MZHLD 92,45 83.403.098 % 9,99  
SAHOL 31,32 2.193.739.933 % 9,97  
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Riyal 4,9270 4,9517 % 0,00  
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Altın Ons 1.662 1.662 17,66  
Altın Gr. 993 993 11,35  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.695 6.769 -21,00  
Yarım 3.262 3.309 -11,00  
Çeyrek 1.634 1.654 -5,00  
Gümüş.Ons 18,71 18,75 0,46  
Gümüş Gr. 11,20 11,22 0,29  
B. Petrol 92,21 92,21 0,58  
Seans Raporu 17:59
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