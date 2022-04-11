Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRBNK* *SEKFK* *ALNUS* *ATAYM* *ISMEN* *ARNFK* *DENFA* *BRKVY* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

11.04.2022 17:43
***NRBNK* *SEKFK* *ALNUS* *ATAYM* *ISMEN* *ARNFK* *DENFA* *BRKVY* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araç


***NRBNK******SEKFK******ALNUS******ATAYM******ISMEN******ARNFK******DENFA******BRKVY******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SEKFK, DENFA, ISMEN, ATAYM, ARNFK, INFO, BRKVY, ALNUS, NRBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK62237 53.500.000 08.04.2022 28.06.2022 13.04.2022
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK72210 165.000.000 08.04.2022 29.07.2022 13.04.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD62216 186.000.000 11.04.2022 10.06.2022 13.04.2022
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ATAYM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAM62225 20.000.000 11.04.2022 30.06.2022 13.04.2022
- Arena Finans Faktoring A.Ş. ARNFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAREN42312 17.000.000 08.04.2022 07.04.2023 13.04.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM72211 150.000.000 11.04.2022 01.07.2022 13.04.2022
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYS72217 27.000.000 11.04.2022 26.07.2022 13.04.2022
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD72232 15.000.000 11.04.2022 29.07.2022 13.04.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL72221 50.000.000 11.04.2022 01.07.2022 13.04.2022


İlgili Şirketler [SEKFK, DENFA, ISMEN, ATAYM, ARNFK, INFO, BRKVY, ALNUS, NRBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019231


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.449
Değişim :  2,33% |  55,72
Açılış :  2.402  
Önceki Kapanış :  2.393  
En Yüksek
2.450 En Düşük
2.401
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRGYO 6,93 192.547.263 % 10,00  
ISFIN 4,62 439.573.883 % 10,00  
ISKUR 1.161.588,90 1.161.589 % 10,00  
KONKA 18,07 218.404.411 % 9,98  
EPLAS 21,38 35.637.441 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6840 14,6942 % -0,33  
Euro 15,9720 15,9876 % -0,36  
Sterlin 19,0869 19,1827 % -0,38  
Frank 15,7172 15,8119 % 0,01  
Riyal 3,9050 3,9246 % -0,37  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 5,56  
Altın Gr. 922 922 -1,45  
Cumhuriyet 6.091 6.198 -9,00  
Tam 6.069 6.221 -16,24  
Yarım 2.933 3.009 -7,85  
Çeyrek 1.471 1.505 -3,93  
Gümüş.Ons 24,95 24,99 0,19  
Gümüş Gr. 11,78 11,79 0,03  
B. Petrol 98,88 98,88 -3,90  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru