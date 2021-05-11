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***NRBNK* *SEKFK* *GARFA* *AKDFA* *QNBFL* *ULSFA* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

11.05.2021 17:53



***NRBNK******SEKFK******GARFA******AKDFA******QNBFL******ULSFA******NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ULSFA, AKDFA, GARFA, QNBFL, NRBNK, NURVK, SEKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK82114 25.000.000 11.05.2021 18.08.2021 17.05.2021
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN82117 25.000.000 11.05.2021 10.08.2021 17.05.2021
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA82111 195.000.000 11.05.2021 02.08.2021 17.05.2021
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR92145 55.035.000 11.05.2021 07.09.2021 17.05.2021
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL82147 80.000.000 11.05.2021 13.08.2021 17.05.2021
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA82114 100.000.000 11.05.2021 12.08.2021 17.05.2021
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK82110 73.000.000 11.05.2021 18.08.2021 17.05.2021


İlgili Şirketler [ULSFA, AKDFA, GARFA, QNBFL, NRBNK, NURVK, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936213


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SERVE 16,50 876.152 % 10,00  
ISGSY 17,77 36.260.716 % 9,96  
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Frank 9,1507 9,2058 % 0,07  
Riyal 2,2042 2,2152 % 0,19  
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Altın Gr. 489 489 0,88  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,49 27,52 0,19  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,07  
B. Petrol 68,31 68,31 -0,01  
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