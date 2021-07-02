***NRBNK* *SEKFK* *OSMEN* *AKTIF* *MBFTR* *QNBFB* *BRKT* *KTKVK* *AYGAZ* *YKBNK* *VAKBN* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***NRBNK******SEKFK******OSMEN******AKTIF******MBFTR******QNBFB******BRKT******KTKVK******AYGAZ******YKBNK******VAKBN******ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [OSMEN, KTKVK, QNBFB, VAKBN, AKTIF, MBFTR, ATAGY, NRBNK, BRKT, AYGAZ, YKBNK, SEKFK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMKE2116 25.000.000 02.07.2021 01.10.2021 06.07.2021- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK92127 262.110.000 02.07.2021 29.09.2021 06.07.2021- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBKE2131 189.250.000 02.07.2021 08.10.2021 06.07.2021- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK42213 469.800.000 02.07.2021 01.04.2022 06.07.2021- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFBE2131 497.000.000 02.07.2021 01.10.2021 06.07.2021- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYBA2111 500.000.000 01.07.2021 10.12.2021 06.07.2021- Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. MBFTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMCBF72219 200.000.000 02.07.2021 01.07.2022 06.07.2021- Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ATAGY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAY92110 60.000.000 30.06.2021 29.09.2021 06.07.2021- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLE2117 50.000.000 02.07.2021 01.10.2021 06.07.2021- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDBRKT92165 400.000.000 02.07.2021 30.09.2021 06.07.2021- Aygaz A.Ş. AYGAZ Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSAYGZ62318 100.000.000 02.07.2021 22.06.2023 06.07.2021- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBKK2158 464.000.000 02.07.2021 26.11.2021 06.07.2021- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBKK2166 502.250.000 02.07.2021 26.11.2021 06.07.2021- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFKE2119 63.335.100 02.07.2021 01.10.2021 06.07.2021İlgili Şirketler [OSMEN, KTKVK, QNBFB, VAKBN, AKTIF, MBFTR, ATAGY, NRBNK, BRKT, AYGAZ, YKBNK, SEKFK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945897BIST