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***NRBNK* *SEKFK* *QNBFF* *DYOBY* *HLVKS* *VAKFA* *OPET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

25.10.2022 17:45
***NRBNK* *SEKFK* *QNBFF* *DYOBY* *HLVKS* *VAKFA* *OPET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S

ock exchange TRFDYBY42315 100.000.000 25.10.2022 11.04.2023 27.10.2022
- Opet Petrolcülük A.Ş. OPET Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSOPASK2310 500.000.000 25.10.2022 14.11.2023 27.10.2022
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS12339 352.830.000 25.10.2022 25.01.2023 27.10.2022
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK12323 41.500.000 25.10.2022 27.01.2023 27.10.2022


İlgili Şirketler [HLVKS, NRBNK, QNBFF, DYOBY, OPET, VAKFA, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074107


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,95 285.853.875 % 10,00  
AGYO 8,36 63.648.241 % 10,00  
ULAS 7,70 10.196.363 % 10,00  
DAPGM 59,95 96.657.702 % 10,00  
SANEL 11,66 7.089.999 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5925 18,6028 % 0,11  
Euro 18,5508 18,5653 % 1,27  
Sterlin 21,2636 21,3703 % 1,66  
Frank 18,6019 18,7139 % 0,52  
Riyal 4,9313 4,9561 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.657 1.657 7,62  
Altın Gr. 990 990 3,36  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.662 6.763 -6,00  
Yarım 3.246 3.304 -1,00  
Çeyrek 1.628 1.653 -1,00  
Gümüş.Ons 19,26 19,28 0,04  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 0,01  
B. Petrol 91,82 91,82 0,61  
Seans Raporu 18:05
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