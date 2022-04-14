Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRBNK* *YATVK* *KNTFA* *HSBCB* *DENIZ* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

14.04.2022 17:53
***NRBNK* *YATVK* *KNTFA* *HSBCB* *DENIZ* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***NRBNK******YATVK******KNTFA******HSBCB******DENIZ******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISCTR, KNTFA, DENIZ, HSBCB, NRBNK, YATVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB82213 636.864.926 14.04.2022 15.08.2022 18.04.2022
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF72212 15.000.000 14.04.2022 06.07.2022 18.04.2022
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK82218 100.000.000 13.04.2022 03.08.2022 18.04.2022
- HSBC Bank A.Ş. HSBCB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHSBC72212 128.130.000 14.04.2022 27.07.2022 18.04.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL72239 150.000.000 14.04.2022 20.07.2022 18.04.2022
- Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. YATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDYVKS82212 100.000.000 14.04.2022 12.08.2022 18.04.2022


İlgili Şirketler [ISCTR, KNTFA, DENIZ, HSBCB, NRBNK, YATVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020756


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.475
Değişim :  0,61% |  14,98
Açılış :  2.481  
Önceki Kapanış :  2.460  
En Yüksek
2.485 En Düşük
2.462
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 89,10 68.899.928 % 10,00  
IHAAS 15,40 14.203.462 % 10,00  
ESCAR 34,00 95.536.222 % 9,96  
EKGYO 2,98 2.561.522.194 % 9,96  
MMCAS 3,87 2.028.921 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6065 14,6136 % 0,13  
Euro 15,7801 15,8012 % -0,71  
Sterlin 19,0209 19,1163 % -0,33  
Frank 15,4548 15,5479 % -0,60  
Riyal 3,8845 3,9040 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.965 -13,37  
Altın Gr. 924 924 -4,32  
Cumhuriyet 6.132 6.225 -9,00  
Tam 6.108 6.260 -6,46  
Yarım 2.952 3.028 -3,12  
Çeyrek 1.481 1.514 -1,56  
Gümüş.Ons 25,35 25,38 -0,38  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 -0,15  
B. Petrol 108 108 -0,78  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru