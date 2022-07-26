***NRBNK* *ZKBVK* *ISMEN* *TCRYT* *KTKVK* *ENJSA* *ISFIN* *BRKVY* *TMKS* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
26.07.2022 17:08
***NRBNK******ZKBVK******ISMEN******TCRYT******KTKVK******ENJSA******ISFIN******BRKVY******TMKS******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKVY, ENJSA, ISFIN, ISMEN, KTKVK, NRBNK, ORFIN, TCRYT, TMKS, ZKBVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS72217 FİNANSMAN BONOSU 26/07/2022 İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA72211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/07/2022 İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA72211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN72218 FİNANSMAN BONOSU 26/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72264 FİNANSMAN BONOSU 26/07/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72244 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/07/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72244 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL72247 FİNANSMAN BONOSU 26/07/2022 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNK2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD72232 FİNANSMAN BONOSU 26/07/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF72254 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 26/07/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK72225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/07/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK72225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047798
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