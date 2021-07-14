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***NRBNK* *ZORLF* *ZKBVK* *ALNUS* *QNBFB* *DENIZ* *ISGYO* *DNFIN* *INFO* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

14.07.2021 17:39



***NRBNK******ZORLF******ZKBVK******ALNUS******QNBFB******DENIZ******ISGYO******DNFIN******INFO******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DNFIN, INFO, ZKBVK, ZORLF, AKBNK, DENIZ, NRBNK, QNBFB, ISGYO, ALNUS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFKE2139 100.000.000 13.07.2021 27.10.2021 19.07.2021
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM92136 17.250.000 14.07.2021 29.09.2021 19.07.2021
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVKE2120 600.000.000 14.07.2021 26.10.2021 19.07.2021
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF12218 35.000.000 14.07.2021 26.01.2022 19.07.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSAKBK92218 54.520.000 14.07.2021 14.09.2022 19.07.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK32221 175.000.000 14.07.2021 11.03.2022 19.07.2021
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSNURL72216 200.000.000 14.07.2021 20.07.2022 19.07.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBKE2149 159.300.000 14.07.2021 15.10.2021 19.07.2021
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGYK2118 130.000.000 14.07.2021 15.11.2021 19.07.2021
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMDK2114 17.000.000 14.07.2021 12.11.2021 19.07.2021


İlgili Şirketler [DNFIN, INFO, ZKBVK, ZORLF, AKBNK, DENIZ, NRBNK, QNBFB, ISGYO, ALNUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951213


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Tam 3.317 3.401 18,81  
Yarım 1.603 1.645 9,10  
Çeyrek 804 823 4,55  
Gümüş.Ons 26,22 26,27 0,25  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,05  
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