***NRHOL* *NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NRHOL******NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermaye artışına katılım kapsamında, yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerine duyuruhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914538BIST