***NRHOL* *NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***NRHOL******NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiBildirim İçeriğiAçıklamalarHissedarı olduğumuz Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin sermayesinin %5.73.'üne tekabül eden toplam 17.760.000 TL nominal değerli NUGYO paylarının, 1 TL nominal değerli pay için 12,50 TL fiyatla alıcı Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş Şirketi'ne satışı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 23 Mart 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919959BIST