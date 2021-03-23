***NRHOL* *NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
23.03.2021 16:28
***NRHOL******NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hissedarı olduğumuz Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin sermayesinin %5.73.'üne tekabül eden toplam 17.760.000 TL nominal değerli NUGYO paylarının, 1 TL nominal değerli pay için 12,50 TL fiyatla alıcı Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş Şirketi'ne satışı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 23 Mart 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919959
BIST
17:091.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:097,8993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1174
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:099,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1741
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:09439,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,79
|Açılış
|: 439,95
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:09
|SASA
|43,64
|735.391.427
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|141.248.260
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|23.942.321
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|549.115.980
|% -9,79
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|FROTO
|216,70
|2.289.166.958
|% 5,40
|
|EREGL
|15,50
|1.900.160.092
|% 5,37
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,60
|1.185.249.377
|% 5,28
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|745.805.661
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|529.217.124
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|389.076.862
|% -6,12
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8902
|7,8993
|% 1,51
|
|Euro
|9,3989
|9,4332
|% 1,88
|
|Sterlin
|10,8593
|10,9138
|% 1,17
|
|Frank
|8,4421
|8,4929
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1020
|2,1125
|% 1,82
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|10,93
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|5,29
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,46
|62,46
|-2,16
|
Seans Raporu
17:09
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