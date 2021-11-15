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***NRHOL* *SMRVA* *DENIZ* *ZKBVR* *ISGYO* *DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

15.11.2021 18:10
***NRHOL* *SMRVA* *DENIZ* *ZKBVR* *ISGYO* *DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***NRHOL******SMRVA******DENIZ******ZKBVR******ISGYO******DNFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DNFIN, SMRVA, DENIZ, ZKBVR, ISGYO, NRHOL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Nurol Holding A.Ş. NRHOL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNHOLK2218 270.000.000 12.11.2021 11.11.2022 17.11.2021
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK32244 300.000.000 10.11.2021 30.03.2022 17.11.2021
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVY42210 17.750.000 12.11.2021 22.04.2022 17.11.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK52211 145.000.000 12.11.2021 06.05.2022 17.11.2021
- ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKBV12212 100.000.000 15.11.2021 31.01.2022 17.11.2021
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSISGYA2214 78.650.000 15.11.2021 09.12.2022 17.11.2021


İlgili Şirketler [DNFIN, SMRVA, DENIZ, ZKBVR, ISGYO, NRHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977845


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 123,70 30.465.949 % 9,96  
GARFA 13,80 7.730.207 % 9,96  
AKBNK 6,97 1.198.742.993 % 9,94  
SAHOL 14,06 792.672.566 % 9,93  
GARAN 11,63 172.565.521 % 9,92  
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Dolar 10,0429 10,0491 % 0,50  
Euro 11,4756 11,4843 % 0,28  
Sterlin 13,4838 13,5514 % 0,77  
Frank 10,8780 10,9435 % 0,55  
Riyal 2,6757 2,6891 % 0,66  
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Altın Ons 1.860 1.861 -5,68  
Altın Gr. 603 603 2,98  
Cumhuriyet 3.967 4.027 5,00  
Tam 3.948 4.047 5,48  
Yarım 1.908 1.958 2,65  
Çeyrek 957 979 1,32  
Gümüş.Ons 24,99 25,02 -0,30  
Gümüş Gr. 8,10 8,11 -0,03  
B. Petrol 80,83 80,83 -1,34  
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