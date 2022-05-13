***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.05.2022 07:10
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
ZAFER BABÜR HAKARAR 12.07.2021 Nurol Yatırım Bankası Genel Müdür yardımcısı, Nurol Portföy Yönetim Kurulu Üyesi 10
TAYFUN ÖZKAN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Gayrimenkul ve Gir.Ser.P.Y.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15
ÜNLÜ EMRE COŞKUN 12.07.2021 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, Nurol Yatırım Bankası Hazine ve İş Geliştirme
MERT AKSOYLU Yatırımcı Temsilcisi
ASLI AKSOYLU Yatırımcı temsilcisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030064
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.430
En Düşük
2.362
18:0515,4199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0359
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4443
En Düşük
15,3668
18:0516,0444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0386
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1204
En Düşük
15,9645
18:05904,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,07
|Açılış
|: 904,66
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
905,44
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|24,42
|469.365.396
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4111
|15,4199
|% 0,23
|
|Euro
|16,0231
|16,0444
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,7595
|18,8536
|% 0,45
|
|Frank
|15,3057
|15,3979
|% 0,37
|
|Riyal
|4,0952
|4,1157
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|5,34
|
|Altın Gr.
|904
|904
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,85
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,32
|0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS