***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2024 10:35
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Tayfun Özkan 11.11.2022 Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi 10
Semih Kayaalp 11.11.2022 Yönetim Kurulu Üyesi 21
Halit Erhan OKUTAN 04.04.2024 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 20
Serdar Cemal Ekşi 09.02.2024 Yatırımcı Temsilcisi
Cemalettin Akgül 09.02.2024 Yatırımcı Temsilcisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273367
BIST
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13:099.623
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 75,18
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.717
13:0932,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0878
|Açılış
|: 32,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
13:0934,6711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1263
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
13:092.501,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,80
|Açılış
|: 2.501,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler13:08
|SELGD
|58,30
|34.205.295
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|3.348.918
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|84.128.310
|% 9,99
|
|SNICA
|38,78
|262.508.663
|% 9,98
|
|TMSN
|184,20
|912.887.288
|% 9,97
|
|CELHA
|41,62
|71.865.625
|% -9,99
|
|AKYHO
|8,04
|200.512.616
|% -6,73
|
|ENSRI
|30,24
|147.644.520
|% -6,09
|
|GRNYO
|11,00
|203.847.054
|% -5,25
|
|SOKM
|59,80
|880.922.591
|% -4,85
|
|THYAO
|300,25
|4.429.343.324
|% 1,09
|
|YKBNK
|30,54
|2.648.507.281
|% 1,80
|
|AKBNK
|57,35
|2.303.583.285
|% 2,69
|
|ISCTR
|12,26
|2.140.164.238
|% 0,82
|
|ENTRA
|14,21
|2.068.553.786
|% -4,31
|
|ZOREN
|5,88
|1.388.922.542
|% 2,80
|
|ISCTR
|12,26
|2.140.164.238
|% 0,82
|
|ENTRA
|14,21
|2.068.553.786
|% -4,31
|
|EKGYO
|10,27
|1.255.987.629
|% -4,02
|
|YKBNK
|30,54
|2.648.507.281
|% 1,80
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5337
|32,5384
|% 0,27
|
|Euro
|34,6632
|34,6741
|% 0,37
|
|Sterlin
|40,5522
|40,7555
|% 0,48
|
|Frank
|35,6856
|35,8645
|% 0,31
|
|Riyal
|8,6689
|8,7124
|% 0,12
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,46
|28,50
|% 0,66
|
|Platin
|957,84
|958,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,03
|1.025,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,14
|89,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.389,37
|2.389,69
|% 0,66
|