***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy Yönetimi A.Ş. Z Rezidans Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun, FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Gayrimenkul Yatırım Fonuünvanıyla FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'ye kurucu sıfatıyladevredilmesi ve bununla birlikte ekte yer alan duyuru metninde ye alan değişiklikler 01.03.2024 tarihi itibariye uygulanacaktır. Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248939BIST