***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.06.2022 09:36
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038833
BIST
10:172.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,67
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.582
En Düşük
2.571
10:1717,3665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3705
En Düşük
17,3014
10:1718,2650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0651
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3902
En Düşük
18,2549
10:171.024,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.024,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler10:17
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|MAKIM
|13,87
|114.379.935
|% 7,77
|
|GESAN
|35,98
|38.838.556
|% 6,77
|
|SILVR
|21,36
|2.994.473
|% 5,85
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,00
|291.009.138
|% -0,10
|
|EREGL
|28,04
|207.474.429
|% -0,57
|
|TKFEN
|22,76
|137.442.892
|% 4,02
|
|SASA
|45,24
|135.091.867
|% 0,31
|
|KRDMD
|12,79
|127.043.186
|% 0,71
|
|ODAS
|3,19
|120.347.799
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,91
|103.001.742
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,63
|48.809.343
|% -0,38
|
|KARSN
|7,55
|89.084.271
|% 0,80
|
|DOHOL
|4,01
|43.747.861
|% -0,25
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3577
|17,3665
|% 0,15
|
|Euro
|18,2448
|18,2650
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,1731
|21,2793
|% -0,02
|
|Frank
|17,9916
|18,1000
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6112
|4,6344
|% 0,19
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,70
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.796
|6.895
|-23,00
|
|Yarım
|3.336
|3.372
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.686
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,31
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,82
|