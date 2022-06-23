***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.06.2022 10:02
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038839
BIST
10:022.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,70
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.580
En Düşük
2.575
10:0217,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0378
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3776
En Düşük
17,3014
10:0218,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3902
En Düşük
18,2968
10:021.024,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.024,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler10:02
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|GESAN
|35,70
|3.473.824
|% 5,93
|
|MIATK
|33,98
|894.252
|% 4,36
|
|DGGYO
|11,50
|490.326
|% 4,07
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|ETYAT
|2,97
|89.097
|% -9,73
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|TTKOM
|9,52
|513.989.386
|% 0,11
|
|PETKM
|9,62
|464.419.882
|% 0,00
|
|TMSN
|30,74
|223.819.020
|% 0,59
|
|OYAKC
|12,19
|126.857.092
|% 0,00
|
|GLYHO
|3,85
|114.538.533
|% 0,26
|
|SKBNK
|1,14
|90.046.649
|% -0,87
|
|TTKOM
|9,52
|513.989.386
|% 0,11
|
|PETKM
|9,62
|464.419.882
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,09
|37.302.641
|% 0,93
|
|GLYHO
|3,85
|114.538.533
|% 0,26
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3502
|17,3776
|% 0,22
|
|Euro
|18,3305
|18,3518
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,1883
|21,2945
|% 0,05
|
|Frank
|17,9956
|18,1040
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6115
|4,6347
|% 0,20
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-2,68
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,12
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.790
|6.891
|-27,00
|
|Yarım
|3.334
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,24
|