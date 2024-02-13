***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
13.02.2024 15:59
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
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GÜNCEL İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249136
BIST
'
16:199.138
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -36,88
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.105
En Yüksek
9.217
16:1930,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0158
|Açılış
|: 30,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
16:1932,9961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1225
|Açılış
|: 33,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,2144
En Düşük
32,9589
16:192.003,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,90
|Açılış
|: 2.003,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.004,64
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler16:17
|CELHA
|30,60
|20.872.375
|% 252,53
|
|PKART
|72,60
|12.161.107
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|130.826.152
|% 9,99
|
|KTLEV
|93,60
|177.324.105
|% 9,99
|
|AVHOL
|55,60
|308.484.008
|% 9,99
|
|BINHO
|619,00
|2.648.365.490
|% -7,61
|
|GLBMD
|42,98
|198.658.048
|% -7,01
|
|MAGEN
|13,10
|126.765.429
|% -6,43
|
|LOGO
|98,40
|147.586.937
|% -6,29
|
|GEDZA
|26,86
|106.080.157
|% -6,28
|
|EREGL
|47,30
|7.204.125.120
|% 1,94
|
|THYAO
|287,00
|7.128.540.639
|% -1,12
|
|ISCTR
|27,68
|6.131.234.894
|% 1,24
|
|SASA
|41,70
|5.334.155.950
|% 4,46
|
|GUBRF
|197,80
|4.956.856.076
|% 9,95
|
|EKGYO
|10,90
|3.785.764.162
|% 4,01
|
|ZOREN
|5,30
|1.604.651.151
|% 4,13
|
|ISCTR
|27,68
|6.131.234.894
|% 1,24
|
|KLGYO
|5,34
|999.769.776
|% 9,65
|
|AKFGY
|2,59
|408.694.113
|% 3,60
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7167
|30,7220
|% 0,03
|
|Euro
|33,0156
|33,0285
|% -0,27
|
|Sterlin
|38,8494
|39,0443
|% 0,47
|
|Frank
|34,8458
|35,0557
|% -0,25
|
|Riyal
|8,1680
|8,2089
|% 0,01
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|895,20
|896,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|904,94
|908,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,57
|82,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,82
|2.029,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
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16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASTOR, TOASO, KONTR
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16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 6 kaybederek (% -0.34 ) 8, 010
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