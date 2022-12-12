***NTB* *GMA* *GSP* *PUZ* *DVU* *GPO* *KRDMA* *VCG* *PUA* *IBG*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.12.2022 18:15
***NTB******GMA******GSP******PUZ******DVU******GPO******KRDMA******VCG******PUA******IBG*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
İlgili Fonlar [IBG, GMA, GSP, PUA, NTB, DVU, VCG, PUZ]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086690
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5886
18:0519,6209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0142
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5689
18:051.066,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -9,22
|Açılış
|: 1.066,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.063,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6240
|18,6554
|% 0,08
|
|Euro
|19,5959
|19,6209
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,7627
|22,8768
|% -0,08
|
|Frank
|19,8023
|19,9216
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-15,98
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-10,19
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.173
|7.234
|-31,00
|
|Yarım
|3.474
|3.537
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.768
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,88
|13,90
|-0,14
|
|B. Petrol
|77,84
|77,84
|1,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem