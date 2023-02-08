***NTB* *GMA* *GSP* *PUZ* *LKMNH* *GPO* *PYL* *FYZ* *PUA* *EJG*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.02.2023 19:14
***NTB******GMA******GSP******PUZ******LKMNH******GPO******PYL******FYZ******PUA******EJG*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [LKMNH]
İlgili Fonlar [EJG, FYZ, GMA, GSP, NTB, PUA, PUZ, PYL]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111628
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8329
En Düşük
18,8061
10:4220,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,1996
En Düşük
20,1179
10:421.135,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.135,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.135,89
En Düşük
1.134,13
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8269
|18,8312
|% 0,02
|
|Euro
|20,1661
|20,1845
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6467
|22,7603
|% -0,04
|
|Frank
|20,3627
|20,4854
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0022
|5,0272
|% -0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|0,03
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.700
|7.767
|1,00
|
|Yarım
|3.762
|3.800
|0,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.900
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,01
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|1,42
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, TRILC, MRGYO, EYGYO, DURDO, KIMMR, GESAN, PSGYO, EUHOL, BSOKE
-
17:58
CMBTN, AFYON, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 239 hisse senedinden 8 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 221 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
17:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MOBTL, GUBRF, BTCIM, VKFYO, EUKYO, AKGRT, FLAP, OZSUB, SOKE, GSRAY
-
17:43
ONCSM, NUHCM, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında