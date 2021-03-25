***NTGAZ* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.03.2021 14:02
***NTGAZ******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüşümüz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920423
BIST
14:021.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.409
14:027,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
14:029,4369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
14:02442,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,36
|Açılış
|: 441,59
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler14:02
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|27.719.795
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|51.289.963
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,12
|1.767.667.124
|% -1,11
|
|SASA
|47,40
|1.072.535.553
|% 0,21
|
|KOZAL
|121,20
|632.433.109
|% 2,02
|
|TUPRS
|97,00
|550.515.694
|% 5,32
|
|KRDMD
|6,68
|532.805.612
|% -0,30
|
|GARAN
|7,12
|1.767.667.124
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,21
|145.418.043
|% 1,68
|
|TSKB
|1,42
|156.061.177
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,20
|215.759.853
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,91
|181.529.692
|% 0,00
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9435
|7,9492
|% 0,36
|
|Euro
|9,4099
|9,4369
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,8588
|10,9132
|% 0,46
|
|Frank
|8,4533
|8,5042
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1106
|2,1211
|% 0,20
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-2,66
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|16,00
|
|Tam
|2.916
|2.989
|8,90
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|4,31
|
|Çeyrek
|707
|723
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,82
|63,82
|-0,59
|