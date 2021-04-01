***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.04.2021 09:20
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., NTGAZ.E işlem koduyla 01/04/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 8,50 TL, Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922501
BIST
11:441.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 21,78
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:448,1737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0662
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:449,6195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0491
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:44449,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,46
|Açılış
|: 449,94
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:44
|ARZUM
|24,22
|47.626.795
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.552.782
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.874.950
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.854.932
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|53,80
|1.198.015
|% -7,96
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,85
|1.658.147.867
|% 2,39
|
|SASA
|46,78
|506.875.706
|% 3,68
|
|KOZAL
|120,20
|435.890.260
|% 1,01
|
|BJKAS
|9,01
|377.023.682
|% 8,16
|
|PETKM
|5,95
|325.153.937
|% 3,48
|
|GARAN
|6,85
|1.658.147.867
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,22
|140.721.706
|% 2,52
|
|TSKB
|1,38
|88.610.770
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,92
|108.653.253
|% 0,52
|
|PETKM
|5,95
|325.153.937
|% 3,48
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1669
|8,1737
|% -0,80
|
|Euro
|9,5963
|9,6195
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,2017
|11,2579
|% -1,07
|
|Frank
|8,5790
|8,6307
|% -1,32
|
|Riyal
|2,1672
|2,1780
|% -1,06
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,14
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,78
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,80
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,95
|63,95
|1,21
|