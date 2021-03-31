***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [NTGAZ]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarNaturelgaz payları, 01/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Hizmetler, BIST Elektrik, BIST İstanbul, ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 115.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiNATURELGAZ XUTUM 01/04/2021NATURELGAZ XTUMY 01/04/2021NATURELGAZ XYLDZ 01/04/2021NATURELGAZ XUHIZ 01/04/2021NATURELGAZ XELKT 01/04/2021NATURELGAZ XSIST 01/04/2021NATURELGAZ XHARZ 01/04/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922200BIST