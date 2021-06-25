***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler NTGAZ28.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaNATURELGAZ NTGAZ 0,2826086 0,2402173Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944197BIST