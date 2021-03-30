***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [NTGAZ]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi30/03/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıNaturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)34.500.000Baz Fiyat (TL)8,5İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)3.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih01/04/2021Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi25-26/03/2021AçıklamalarNaturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 34.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 115.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 01/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,50 TL/pay baz fiyat, "NTGAZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921905BIST