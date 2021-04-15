***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 11:05
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928368
BIST
12:201.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
12:208,0385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
12:209,6473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0353
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:20452,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,80
|Açılış
|: 452,10
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:18
|MTRKS
|59,95
|179.501.810
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|9.751.843
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.104.409
|% 9,93
|
|SRVGY
|102,70
|16.796.224
|% 7,82
|
|VAKKO
|15,13
|56.030.850
|% 7,38
|
|TKURU
|298,30
|1.330.120
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.624.152
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.289.742
|% -9,94
|
|ANELE
|5,92
|57.811.857
|% -9,89
|
|GARAN
|7,37
|2.317.150.208
|% 5,44
|
|SASA
|47,40
|785.562.401
|% 1,85
|
|EREGL
|18,07
|626.851.951
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,64
|522.604.029
|% 3,24
|
|TUREX
|17,74
|429.585.412
|% -8,13
|
|GARAN
|7,37
|2.317.150.208
|% 5,44
|
|YKBNK
|2,21
|393.630.278
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|262.756.413
|% 0,82
|
|KRDMD
|7,64
|522.604.029
|% 3,24
|
|TSKB
|1,35
|84.026.195
|% 1,50
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0327
|8,0391
|% -0,39
|
|Euro
|9,6388
|9,6475
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,0631
|11,1186
|% -0,13
|
|Frank
|8,6899
|8,7422
|% -0,16
|
|Riyal
|2,1397
|2,1504
|% -0,21
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|12,43
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.981
|3.056
|-3,62
|
|Yarım
|1.441
|1.478
|-1,75
|
|Çeyrek
|723
|739
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,64
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,27
|