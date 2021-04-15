***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 13:28
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928421
BIST
15:541.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:548,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:549,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0113
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:54453,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,55
|Açılış
|: 453,88
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:52
|TRGYO
|3,85
|271.865.472
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|72.137.792
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.150.594
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|160.446.749
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.401.037
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.555.038
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|766.029
|% -9,96
|
|GARAN
|7,33
|4.775.784.382
|% 4,86
|
|EREGL
|18,28
|1.265.015.735
|% 4,34
|
|SASA
|46,74
|1.069.505.475
|% 0,43
|
|KRDMD
|7,73
|1.052.224.734
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,20
|1.022.936.241
|% 2,33
|
|GARAN
|7,33
|4.775.784.382
|% 4,86
|
|YKBNK
|2,20
|1.022.936.241
|% 2,33
|
|TSKB
|1,34
|225.905.270
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,05
|783.693.012
|% 2,23
|
|ODAS
|3,71
|511.081.531
|% 1,64
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0813
|8,0881
|% 0,22
|
|Euro
|9,6774
|9,6910
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,1259
|11,1817
|% 0,44
|
|Frank
|8,7218
|8,7744
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1490
|2,1598
|% 0,23
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,62
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,34
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.054
|12,00
|
|Tam
|2.992
|3.069
|9,14
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|4,69
|
|Çeyrek
|725
|742
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,05
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,27
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