***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 15:17
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035740
BIST
16:152.623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -25,14
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:1517,1268
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,3726
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:1518,4419
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,4686
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:151.024,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 26,27
|Açılış
|: 1.024,10
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.024,67
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:15
|EMKEL
|2,61
|26.476.913
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,52
|416.841.778
|% 9,32
|
|ACSEL
|54,60
|17.866.913
|% 8,44
|
|MAGEN
|13,24
|83.838.189
|% 7,73
|
|FONET
|11,81
|79.036.398
|% 6,78
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,49
|87.742.327
|% -9,29
|
|TETMT
|240,30
|25.978.932
|% -8,60
|
|RYSAS
|8,39
|101.794.688
|% -7,50
|
|RALYH
|11,90
|75.715.211
|% -7,39
|
|THYAO
|48,24
|5.164.394.044
|% -0,45
|
|SISE
|22,64
|3.165.182.594
|% -1,91
|
|SASA
|44,56
|2.136.403.836
|% 2,48
|
|KRDMD
|15,21
|1.814.251.851
|% 0,60
|
|SAHOL
|20,68
|1.685.167.785
|% -2,36
|
|SEGYO
|1,27
|377.159.880
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,82
|762.664.298
|% -0,70
|
|TSKB
|2,37
|535.856.183
|% -1,66
|
|DOHOL
|4,15
|844.025.227
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,78
|796.857.532
|% -2,05
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1133
|17,1268
|% 2,22
|
|Euro
|18,4063
|18,4419
|% 2,61
|
|Sterlin
|21,4796
|21,5873
|% 2,15
|
|Frank
|17,5281
|17,6337
|% 2,17
|
|Riyal
|4,5653
|4,5882
|% 2,52
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|1,26
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|25,64
|
|Cumhuriyet
|6.835
|6.938
|186,00
|
|Tam
|6.798
|6.969
|184,72
|
|Yarım
|3.286
|3.371
|89,36
|
|Çeyrek
|1.648
|1.686
|44,68
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,20
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,08
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30BRSAN
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 454 adet işlem
-
16:29RYSAS
Yüzde -7.50 oranında düşüşle 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 782, 721 adet işlem
-
16:28KARTN
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 114, 340 adet işlem
-
16:27METUR
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 867, 809 adet işlem
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 19 kaybederek (% -0.89 ) 2, 908