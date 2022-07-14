***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2022 17:43
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045490
BIST
17:532.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -29,83
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
17:5317,4824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0585
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:5317,5114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0543
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:53960,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -11,08
|Açılış
|: 960,10
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DOAS
|91,35
|192.690.157
|% 9,99
|
|DOBUR
|46,60
|11.538.391
|% 9,96
|
|KLRHO
|10,38
|22.885.372
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.404.564
|% 9,86
|
|MARTI
|1,90
|98.812.822
|% 9,20
|
|GESAN
|50,90
|350.601.757
|% -9,99
|
|SILVR
|22,04
|5.292.245
|% -9,97
|
|KRGYO
|8,61
|103.921.296
|% -6,41
|
|IZFAS
|2,35
|5.227.945
|% -6,37
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|THYAO
|47,80
|5.753.781.751
|% -2,85
|
|SISE
|20,42
|1.206.602.021
|% -1,92
|
|ODAS
|3,24
|988.558.424
|% 6,23
|
|EREGL
|25,74
|930.197.136
|% -0,92
|
|EKGYO
|2,94
|784.196.996
|% 4,63
|
|ODAS
|3,24
|988.558.424
|% 6,23
|
|EKGYO
|2,94
|784.196.996
|% 4,63
|
|TSKB
|2,10
|261.051.686
|% 5,00
|
|YKBNK
|4,17
|526.494.188
|% -0,24
|
|THYAO
|47,80
|5.753.781.751
|% -2,85
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4584
|17,4824
|% 0,34
|
|Euro
|17,4939
|17,5114
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,5509
|20,6540
|% -0,38
|
|Frank
|17,6813
|17,7879
|% -0,13
|
|Riyal
|4,6441
|4,6674
|% 0,47
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-27,14
|
|Altın Gr.
|960
|960
|-11,07
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.554
|6.689
|-44,00
|
|Yarım
|3.194
|3.258
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.628
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,34
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,46
|
|B. Petrol
|96,29
|96,29
|-3,28
|
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