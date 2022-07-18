***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2022 11:56
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045711
BIST
11:502.434
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 51,08
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.436
En Düşük
2.402
11:5017,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1005
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5084
En Düşük
17,2771
11:5017,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1882
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:50966,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,75
|Açılış
|: 966,62
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,32
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:50
|RTALB
|9,24
|100.698.451
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|76.550.872
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.063.685
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|BIZIM
|19,03
|30.145.445
|% 9,12
|
|GESAN
|47,62
|149.293.750
|% -7,44
|
|SILVR
|20,62
|50.105.256
|% -6,44
|
|PINSU
|5,89
|21.308.230
|% -5,61
|
|DOBUR
|44,66
|4.195.498
|% -4,16
|
|SMRTG
|30,26
|87.658.307
|% -3,94
|
|THYAO
|48,56
|1.253.359.622
|% 1,29
|
|EREGL
|27,22
|863.111.319
|% 4,85
|
|TUPRS
|239,60
|426.163.443
|% 5,18
|
|SASA
|41,02
|381.074.124
|% 3,43
|
|SISE
|20,48
|364.286.996
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,96
|286.425.199
|% 0,34
|
|ODAS
|3,40
|304.225.097
|% 4,29
|
|YKBNK
|4,30
|238.585.895
|% 2,87
|
|TSKB
|2,16
|103.124.302
|% 3,35
|
|EREGL
|27,22
|863.111.319
|% 4,85
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4918
|17,5004
|% 0,58
|
|Euro
|17,7266
|17,7396
|% 1,07
|
|Sterlin
|20,8142
|20,9186
|% 1,13
|
|Frank
|17,8749
|17,9825
|% 0,66
|
|Riyal
|4,6433
|4,6666
|% 0,51
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,04
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,59
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.592
|6.672
|-32,00
|
|Yarım
|3.203
|3.256
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.628
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,56
|