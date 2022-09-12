***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 13:26
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062311
BIST
14:443.645
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 123,22
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
14:4418,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
14:4418,5088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1927
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
14:441.013,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.013,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.014,11
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler14:44
|RODRG
|33,22
|8.446.663
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|57.178.176
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASELS
|32,24
|5.147.539.858
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|483.882.958
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,40
|9.024.667.132
|% 9,30
|
|ISCTR
|12,69
|8.063.179.072
|% 2,01
|
|YKBNK
|9,77
|5.911.162.484
|% 7,01
|
|EREGL
|33,56
|5.463.539.781
|% 3,39
|
|ASELS
|32,24
|5.147.539.858
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,33
|3.565.124.229
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,69
|8.063.179.072
|% 2,01
|
|YKBNK
|9,77
|5.911.162.484
|% 7,01
|
|AKBNK
|17,40
|9.024.667.132
|% 9,30
|
|KRDMD
|15,23
|3.439.533.394
|% 6,80
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2304
|18,2424
|% 0,04
|
|Euro
|18,5013
|18,5088
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,2543
|21,3609
|% 0,88
|
|Frank
|19,0414
|19,1561
|% 0,65
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% -0,00
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|11,64
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|5,99
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.805
|6.852
|23,00
|
|Yarım
|3.316
|3.348
|10,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,25
|
|B. Petrol
|93,52
|93,52
|0,68
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:59VAKFN
Yüzde 9.73 oranında artışla 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 027, 014 adet işlem
-
14:56PARSN
Yüzde 6.59 oranında artışla 44.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 973, 675 adet işlem
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14:55YKBNK
Yüzde 7.12 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 610, 959, 912 adet işlem
-
14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 84 artarak (% 3.74 ) 3, 266
-
14:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HURGZ, HALKB, AFYON, GARAN, INVEO, QNBFL, CMENT, HKTM, RODRG, TURSG