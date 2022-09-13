***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 10:10
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062525
BIST
11:293.692
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 42,97
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
11:2918,2440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2458
En Düşük
18,2119
11:2918,5288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0801
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5288
En Düşük
18,4317
11:291.010,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.010,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|104.815.907
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|17.670.601
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|1.936.364
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|39.040.432
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,45
|88.061.062
|% -8,12
|
|TSPOR
|4,82
|65.482.975
|% -5,49
|
|BRMEN
|3,13
|98.695
|% -4,86
|
|THYAO
|77,35
|4.278.931.745
|% 3,20
|
|AKBNK
|18,39
|3.456.024.807
|% 5,03
|
|ISCTR
|12,44
|3.092.685.155
|% -0,88
|
|ASELS
|33,30
|2.522.258.512
|% 3,29
|
|YKBNK
|10,04
|2.521.656.616
|% 3,61
|
|EKGYO
|5,43
|1.824.899.066
|% 1,50
|
|YKBNK
|10,04
|2.521.656.616
|% 3,61
|
|ISCTR
|12,44
|3.092.685.155
|% -0,88
|
|AKBNK
|18,39
|3.456.024.807
|% 5,03
|
|ADESE
|1,25
|149.212.922
|% 8,70
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2400
|18,2471
|% 0,18
|
|Euro
|18,5190
|18,5255
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,3087
|21,4156
|% 0,36
|
|Frank
|19,0884
|19,2034
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,05
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-1,54
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.786
|6.847
|-9,00
|
|Yarım
|3.307
|3.346
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.674
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,10
|95,10
|1,10
|
Seans Raporu
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