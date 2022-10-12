***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 11:16
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071068
BIST
11:263.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -19,22
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
11:2618,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
11:2618,0744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
11:26999,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,10
|Açılış
|: 999,28
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler11:26
|USAK
|3,74
|72.204.142
|% 10,00
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|14.043.309
|% 9,88
|
|GESAN
|103,00
|386.413.196
|% 8,71
|
|HEKTS
|24,16
|612.949.428
|% 8,51
|
|MEGAP
|4,82
|15.172.738
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|15.172.738
|% -9,91
|
|KTSKR
|36,80
|98.273.955
|% -7,77
|
|ISGSY
|11,16
|14.336.973
|% -4,94
|
|BNTAS
|5,96
|133.334.558
|% -4,94
|
|THYAO
|84,15
|1.486.717.085
|% -0,41
|
|ASELS
|32,60
|1.207.609.998
|% 1,05
|
|ISCTR
|8,38
|859.419.992
|% 1,09
|
|YKBNK
|8,33
|848.090.142
|% 0,24
|
|SASA
|82,90
|845.168.024
|% -2,59
|
|EKGYO
|4,27
|540.058.740
|% -0,93
|
|ISCTR
|8,38
|859.419.992
|% 1,09
|
|YKBNK
|8,33
|848.090.142
|% 0,24
|
|AKFGY
|3,98
|285.347.698
|% -2,93
|
|AKBNK
|13,00
|697.230.740
|% -0,46
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5885
|18,5921
|% 0,04
|
|Euro
|18,0625
|18,0744
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,4260
|20,5284
|% 0,46
|
|Frank
|18,6233
|18,7355
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% -0,02
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|5,76
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.729
|6.784
|16,00
|
|Yarım
|3.279
|3.317
|8,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,03
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|0,52
|