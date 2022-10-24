***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 11:43
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073531
BIST
13:183.979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 44,60
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
13:1818,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
13:1818,2949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0356
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
13:18987,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,45
|Açılış
|: 987,03
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler13:16
|FENER
|62,15
|367.421.180
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.163.403
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.264.785
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|936.390
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|755.717.542
|% -10,00
|
|BTCIM
|44,76
|60.839.919
|% -5,77
|
|ORGE
|22,78
|146.559.417
|% -5,24
|
|YAPRK
|48,96
|39.324.830
|% -4,93
|
|GLYHO
|6,15
|135.214.393
|% -4,80
|
|THYAO
|98,95
|4.587.026.333
|% 1,02
|
|EREGL
|30,88
|2.563.058.297
|% 4,54
|
|KRDMD
|12,70
|1.984.324.161
|% 3,08
|
|SISE
|32,70
|1.647.862.597
|% 2,19
|
|SASA
|97,40
|1.467.455.348
|% 4,56
|
|EKGYO
|4,66
|1.258.060.224
|% 0,43
|
|KRDMD
|12,70
|1.984.324.161
|% 3,08
|
|ODAS
|7,65
|1.068.031.983
|% -3,53
|
|TSKB
|2,88
|361.964.111
|% -0,69
|
|SKBNK
|1,99
|244.414.901
|% 1,53
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6030
|18,6074
|% 0,14
|
|Euro
|18,2882
|18,2972
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,0140
|21,1194
|% 0,35
|
|Frank
|18,5034
|18,6149
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9347
|4,9595
|% 0,12
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-8,16
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-55,00
|
|Tam
|6.654
|6.754
|45,00
|
|Yarım
|3.242
|3.297
|17,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,28
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,14
|
|B. Petrol
|90,16
|90,16
|-1,18
|