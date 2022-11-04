***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2022 10:06
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076725
BIST
10:514.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 45,96
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.161
En Düşük
4.131
10:5118,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6761
En Düşük
18,5892
10:5118,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,2880
En Düşük
18,1324
10:51984,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,74
|Açılış
|: 984,15
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler10:49
|MIATK
|83,15
|43.441.437
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.131.569
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|5.779.870
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,67
|111.408.433
|% 8,46
|
|KERVN
|0,93
|1.015.819
|% 8,14
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|33,00
|34.639.302
|% -5,66
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|KUVVA
|38,00
|39.140
|% -3,80
|
|HUBVC
|11,36
|13.322.159
|% -3,65
|
|EREGL
|31,84
|2.431.747.239
|% 5,15
|
|THYAO
|102,90
|1.575.719.570
|% 1,08
|
|TUPRS
|421,10
|1.117.889.413
|% 3,34
|
|SASA
|143,30
|949.539.177
|% 5,45
|
|KRDMD
|12,46
|944.106.256
|% 2,89
|
|EKGYO
|4,62
|586.195.007
|% 1,99
|
|EREGL
|31,84
|2.431.747.239
|% 5,15
|
|KRDMD
|12,46
|944.106.256
|% 2,89
|
|ODAS
|8,99
|446.858.021
|% 3,81
|
|ISCTR
|8,73
|339.583.086
|% 0,34
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6162
|18,6218
|% 0,04
|
|Euro
|18,2033
|18,2117
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8082
|20,9125
|% 0,49
|
|Frank
|18,3472
|18,4577
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,04
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|15,24
|
|Altın Gr.
|985
|985
|10,01
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.615
|6.677
|43,00
|
|Yarım
|3.223
|3.266
|22,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,16
|
|B. Petrol
|96,45
|96,45
|1,78
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