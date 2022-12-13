***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2022 10:10
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086800
BIST
10:045.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 34,52
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.228
En Düşük
5.193
10:0418,6505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6782
En Düşük
18,5591
10:0419,6829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0473
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6953
En Düşük
19,5690
10:041.070,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.070,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.071,13
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler10:02
|OZSUB
|21,84
|5.547.513
|% 9,97
|
|OTTO
|72,30
|1.579.775
|% 9,96
|
|RHEAG
|5,00
|850.750
|% 9,65
|
|VKING
|20,60
|1.520.540
|% 9,34
|
|PKART
|31,54
|3.868.370
|% 8,76
|
|SASA
|116,00
|75.642.005
|% -6,53
|
|KONTR
|181,00
|26.424.161
|% -4,23
|
|SMRTG
|108,40
|31.367.358
|% -4,16
|
|MAVI
|122,60
|29.641.437
|% -3,31
|
|VBTYZ
|56,05
|1.676.935
|% -2,52
|
|ASELS
|59,70
|323.255.982
|% 1,44
|
|THYAO
|146,00
|322.061.989
|% 0,69
|
|PETKM
|18,12
|247.003.933
|% 2,55
|
|TTKOM
|20,16
|207.557.040
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,02
|187.375.761
|% 1,78
|
|IHEVA
|2,10
|76.525.542
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,02
|187.375.761
|% 1,78
|
|KLSYN
|4,09
|67.134.328
|% 0,74
|
|PETKM
|18,12
|247.003.933
|% 2,55
|
|TTKOM
|20,16
|207.557.040
|% 2,02
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6436
|18,6487
|% 0,06
|
|Euro
|19,6720
|19,6836
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,8584
|22,9730
|% 0,27
|
|Frank
|19,8638
|19,9835
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,06
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,42
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.071
|4,09
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.212
|7.267
|24,00
|
|Yarım
|3.492
|3.553
|12,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.776
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|0,12
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|1,18
|