***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 10:00
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091363
BIST
10:335.544
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 66,73
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.550
En Düşük
5.511
10:3318,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7417
En Düşük
18,6689
10:3319,9254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0628
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9983
En Düşük
19,9038
10:331.094,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.094,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler10:31
|RYSAS
|23,76
|7.958.719
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|1.792.881
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.278.599
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|ULUFA
|10,76
|30.340.460
|% -6,60
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|PEGYO
|5,40
|3.597.854
|% -4,76
|
|MANAS
|55,35
|15.333.625
|% -4,57
|
|TUPRS
|527,90
|1.228.429.141
|% 4,23
|
|ASELS
|60,00
|1.015.487.874
|% 2,04
|
|ENKAI
|33,60
|919.369.897
|% -1,58
|
|THYAO
|143,40
|852.481.462
|% 0,77
|
|TCELL
|39,02
|845.594.919
|% 2,15
|
|EKGYO
|8,70
|590.454.167
|% 0,93
|
|PETKM
|20,28
|744.083.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|12,16
|395.425.544
|% 1,33
|
|TTKOM
|23,94
|732.167.343
|% 3,10
|
|SKBNK
|3,10
|92.191.404
|% 1,31
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7165
|18,7181
|% 0,07
|
|Euro
|19,9231
|19,9272
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,4649
|22,5776
|% -0,18
|
|Frank
|20,1781
|20,2996
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9645
|4,9894
|% 0,09
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,95
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.385
|7.443
|10,00
|
|Yarım
|3.576
|3.638
|5,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.818
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,14
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|0,60
|