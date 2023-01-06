***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:00
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094646
BIST
10:425.036
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -80,80
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
5.019
10:4218,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:4219,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:421.109,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.109,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BFREN
|6.250,00
|115.499.579
|% 8,62
|
|EGGUB
|101,30
|32.013.141
|% 6,97
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|TETMT
|266,90
|1.291.389
|% 5,37
|
|VERUS
|114,70
|14.573.375
|% 4,27
|
|EYGYO
|18,56
|112.656.193
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|KAREL
|18,40
|37.215.553
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.828.143
|% -9,98
|
|TERA
|21,00
|65.330.409
|% -9,95
|
|THYAO
|135,30
|2.317.121.008
|% 0,07
|
|EREGL
|39,36
|1.720.692.527
|% -1,80
|
|ASELS
|58,15
|1.227.932.090
|% -1,27
|
|EKGYO
|8,56
|974.912.892
|% 0,94
|
|ENKAI
|30,74
|916.642.089
|% -0,97
|
|EKGYO
|8,56
|974.912.892
|% 0,94
|
|YKBNK
|10,29
|511.705.545
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,68
|810.232.286
|% -1,78
|
|EREGL
|39,36
|1.720.692.527
|% -1,80
|
|SKBNK
|2,68
|110.595.100
|% -1,83
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7838
|18,7897
|% 0,14
|
|Euro
|19,7623
|19,7754
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,2614
|22,3730
|% -0,12
|
|Frank
|19,9387
|20,0588
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9825
|5,0075
|% 0,11
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|5,60
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,92
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.539
|7.610
|22,00
|
|Yarım
|3.651
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,13
|0,10
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,18
|