***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:34
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101087
BIST
14:264.749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 20,41
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:2618,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,9345
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:2620,2338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0436
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:261.138,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 6,06
|Açılış
|: 1.138,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,04
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:25
|KRDMA
|17,38
|361.261.421
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.389.352
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.958.097
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.508.426
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|23.287.297
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ALFAS
|237,40
|182.806.914
|% -8,69
|
|POLTK
|1.589,20
|67.155.548
|% -8,54
|
|GOZDE
|19,46
|377.476.804
|% -7,60
|
|DURDO
|40,40
|22.228.769
|% -7,47
|
|THYAO
|128,70
|8.288.459.349
|% 2,71
|
|KRDMD
|17,85
|5.613.505.030
|% 3,84
|
|ASELS
|53,35
|3.894.259.774
|% 1,04
|
|EREGL
|37,20
|3.563.363.910
|% 0,98
|
|KOZAL
|519,40
|3.184.127.956
|% 0,12
|
|KRDMD
|17,85
|5.613.505.030
|% 3,84
|
|EKGYO
|7,95
|2.555.571.560
|% -1,61
|
|YKBNK
|8,64
|2.178.397.027
|% 0,58
|
|AKBNK
|15,88
|2.147.465.961
|% -1,37
|
|SKBNK
|2,52
|343.051.930
|% -1,18
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7799
|18,7844
|% 0,05
|
|Euro
|20,2201
|20,2345
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,7657
|22,8799
|% 0,14
|
|Frank
|20,0680
|20,1889
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,05
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|9,39
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,06
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.759
|6,00
|
|Tam
|7.693
|7.737
|4,00
|
|Yarım
|3.746
|3.786
|3,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,99
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:40ARMDA
Yüzde 9.97 oranında artışla 253.80 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 178 adet işlem
-
14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, ARCLK, GUBRF
-
14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KRDMD, THYAO
-
14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 79 artarak (% 0.54 ) 4, 219
-
14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, KNFRT, KRDMA, SDTTR, ONCSM