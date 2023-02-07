***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:15
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110258
BIST
10:184.751
En Yüksek
|Değişim
|: -3,64%
|| -179,40
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.751
10:1818,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:1820,2261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0169
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:181.134,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.134,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler10:18
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|11.817.780
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|222.273
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|35.265.251
|% 9,96
|
|NUHCM
|114,00
|10.878.455
|% 9,93
|
|VKING
|36,40
|1.078.022
|% -9,99
|
|TURSG
|8,66
|10.420.086
|% -9,41
|
|GSRAY
|8,69
|40.168.090
|% -7,26
|
|ISBIR
|79,30
|39.650
|% -7,20
|
|KARYE
|24,66
|1.650.379
|% -6,94
|
|KRDMD
|18,13
|459.675.801
|% 2,66
|
|THYAO
|134,90
|322.020.923
|% -3,57
|
|EREGL
|39,58
|282.717.078
|% -1,20
|
|OYAKC
|24,42
|256.804.885
|% 7,77
|
|ASELS
|56,10
|234.246.995
|% -4,59
|
|KRDMD
|18,13
|459.675.801
|% 2,66
|
|BSOKE
|6,37
|86.580.862
|% -0,16
|
|OYAKC
|24,42
|256.804.885
|% 7,77
|
|BUCIM
|5,99
|59.332.937
|% 7,35
|
|EKGYO
|7,09
|51.385.444
|% -2,48
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8272
|18,8312
|% 0,03
|
|Euro
|20,2198
|20,2261
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,5838
|22,6971
|% 0,09
|
|Frank
|20,2433
|20,3652
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0040
|5,0291
|% 0,03
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|5,01
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|4,05
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.744
|7.812
|24,00
|
|Yarım
|3.783
|3.823
|12,00
|
|Çeyrek
|1.892
|1.911
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,09
|
|B. Petrol
|82,12
|82,12
|1,13
|