***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2023 11:05
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117030
BIST
16:135.131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 72,67
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:1318,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:1319,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0280
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:131.099,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.099,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:13
|BFREN
|5.237,10
|101.293.222
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.763.147
|% 9,99
|
|AFYON
|12,35
|708.840.728
|% 9,97
|
|OYAKC
|48,32
|1.076.500.121
|% 9,97
|
|SOKE
|14,45
|212.796.861
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,42
|10.674.486
|% -5,74
|
|ANSGR
|16,28
|15.801.540
|% -5,51
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|THYAO
|141,20
|5.746.411.757
|% 4,59
|
|EKGYO
|8,81
|4.747.049.092
|% 1,73
|
|KRDMD
|21,86
|3.324.244.364
|% -2,76
|
|ASTOR
|39,14
|3.072.231.593
|% 7,53
|
|EREGL
|43,64
|2.963.775.801
|% -1,36
|
|EKGYO
|8,81
|4.747.049.092
|% 1,73
|
|YKBNK
|9,35
|1.434.387.200
|% 2,75
|
|KRDMD
|21,86
|3.324.244.364
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,65
|2.409.709.488
|% 4,32
|
|BUCIM
|7,72
|840.873.973
|% -2,89
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8843
|18,8872
|% 0,06
|
|Euro
|19,9282
|19,9370
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,5585
|22,6717
|% 0,38
|
|Frank
|19,9935
|20,1140
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0187
|5,0438
|% -0,01
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|0,78
|
|Cumhuriyet
|7.452
|7.565
|-14,00
|
|Tam
|7.491
|7.542
|-82,00
|
|Yarım
|3.660
|3.691
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,69
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-0,34
|
Seans Raporu
16:13
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