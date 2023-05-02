***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 10:09
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144086
BIST
10:194.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,05
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.590
10:1919,4689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0295
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
10:1921,4454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0774
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
10:191.240,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.240,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,19
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler10:19
|GRTRK
|25,74
|2.716.368
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|4.550.822
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|15.813.955
|% 9,98
|
|EUPWR
|78,95
|525.151.241
|% 9,96
|
|GOODY
|15,20
|67.135.604
|% 8,73
|
|IHAAS
|154,50
|115.103
|% -9,97
|
|NTGAZ
|19,80
|6.010.499
|% -9,17
|
|EGSER
|25,74
|28.697.945
|% -8,33
|
|KRTEK
|17,13
|5.961.918
|% -7,70
|
|KENT
|161,00
|33.810
|% -6,67
|
|EUPWR
|78,95
|525.151.241
|% 9,96
|
|THYAO
|128,00
|522.628.150
|% 0,16
|
|EREGL
|32,92
|368.737.263
|% -0,66
|
|KOZAL
|18,72
|247.218.531
|% -0,85
|
|SISE
|37,44
|227.984.302
|% 1,57
|
|EUPWR
|78,95
|525.151.241
|% 9,96
|
|AKFYE
|13,29
|80.546.146
|% 1,45
|
|ODAS
|5,93
|33.113.263
|% -0,50
|
|ADESE
|1,25
|5.953.143
|% -0,79
|
|KOPOL
|50,00
|210.794.598
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4645
|19,4689
|% 0,15
|
|Euro
|21,4185
|21,4454
|% 0,36
|
|Sterlin
|24,2825
|24,4043
|% 0,21
|
|Frank
|21,6413
|21,7716
|% 0,02
|
|Riyal
|5,1752
|5,2012
|% 0,08
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|2,19
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.140
|9.332
|-21,00
|
|Yarım
|4.434
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.278
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,57
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|0,27
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