***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2023 11:06
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152224
BIST
11:314.653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,63
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.630
11:3119,7882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
11:3121,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
11:311.256,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.256,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ATSYH
|86,35
|883.015
|% 10,00
|
|DOBUR
|35,32
|5.063.970
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|459.886.230
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,44
|57.327.713
|% -9,51
|
|CWENE
|125,90
|599.868.803
|% -6,53
|
|AKYHO
|1,97
|5.057.371
|% -4,83
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|THYAO
|136,50
|2.130.164.929
|% -0,44
|
|KCHOL
|80,00
|1.024.594.288
|% -1,36
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,44
|601.601.824
|% 0,47
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|YKBNK
|9,41
|636.781.585
|% 0,53
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,82
|213.386.819
|% 2,99
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7839
|19,7882
|% 0,16
|
|Euro
|21,4053
|21,4509
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,5407
|24,6638
|% -0,20
|
|Frank
|21,8903
|22,0221
|% -0,03
|
|Riyal
|5,2600
|5,2864
|% 0,17
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-6,84
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.434
|4.562
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.274
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,91
|14,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,61
|76,61
|-0,35
|
Seans Raporu
11:31
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11:46
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