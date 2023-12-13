***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2023 15:13
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225363
BIST
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15:427.640
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -108,56
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
15:4229,0622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0649
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0656
En Düşük
28,9161
15:4231,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0292
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
15:421.852,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.851,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:40
|EDIP
|20,60
|188.695.177
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.371.776
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.841.580
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.783.644
|% 9,89
|
|OZSUB
|29,20
|77.519.873
|% 8,96
|
|LIDER
|45,36
|140.733.651
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.876.494
|% -9,99
|
|SMART
|35,78
|56.837.118
|% -9,83
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|82,20
|5.069.958.394
|% -1,67
|
|AKBNK
|38,38
|4.219.806.121
|% 3,06
|
|SASA
|43,64
|4.120.035.853
|% -8,70
|
|YKBNK
|21,16
|3.740.001.473
|% 4,55
|
|THYAO
|244,40
|3.434.756.956
|% -1,85
|
|YKBNK
|21,16
|3.740.001.473
|% 4,55
|
|EKGYO
|7,17
|1.137.455.195
|% -3,11
|
|ISCTR
|22,84
|3.358.051.171
|% 1,87
|
|AKBNK
|38,38
|4.219.806.121
|% 3,06
|
|AGROT
|13,22
|1.255.118.731
|% -3,85
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0559
|29,0586
|% 0,21
|
|Euro
|31,3551
|31,3655
|% 0,10
|
|Sterlin
|36,2724
|36,4543
|% -0,17
|
|Frank
|33,0449
|33,2439
|% 0,16
|
|Riyal
|7,7231
|7,7618
|% 0,20
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|918,08
|920,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,71
|968,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,43
|73,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,21
|1.981,51
|% 0,66
|