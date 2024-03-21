***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2024 14:02
***NTGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260960
BIST
'
14:099.064
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
|| 108,94
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.106
14:0932,1365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,2349
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,0597
14:0935,2078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,1754
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,0402
14:092.283,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,50
|Açılış
|: 2.283,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler14:09
|VESTL
|85,80
|1.838.540.811
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|28.248.565
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|ELITE
|53,25
|105.798.793
|% 9,98
|
|PEKGY
|17,42
|400.603.541
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|162.686.326
|% -9,96
|
|AKYHO
|6,34
|167.545.327
|% -9,94
|
|BURVA
|151,50
|49.666.571
|% -7,96
|
|THYAO
|282,50
|7.614.636.950
|% 1,53
|
|YKBNK
|25,34
|3.981.682.650
|% 3,85
|
|MOGAN
|22,20
|3.203.215.121
|% 3,06
|
|TUPRS
|174,50
|1.893.642.531
|% 1,57
|
|VESTL
|85,80
|1.838.540.811
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,87
|1.027.108.470
|% -7,59
|
|YKBNK
|25,34
|3.981.682.650
|% 3,85
|
|EKGYO
|10,77
|1.619.364.725
|% 0,00
|
|MOGAN
|22,20
|3.203.215.121
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,56
|754.263.438
|% -0,71
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0777
|32,1365
|% -0,73
|
|Euro
|35,0683
|35,2078
|% -0,50
|
|Sterlin
|42,0288
|42,2395
|% -0,60
|
|Frank
|36,8714
|37,0562
|% -1,12
|
|Riyal
|8,7830
|8,8270
|% -0,39
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,48
|25,51
|% 0,66
|
|Platin
|914,25
|915,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,35
|1.014,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,80
|85,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.208,46
|2.208,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 153, 14 artarak (% 1.60 ) 9, 733
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BEGYO, ISCTR, YKBNK
-
14:24
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PEKGY, CASA
-
14:24
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VESTL, QNBFL
-
14:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, MOGAN