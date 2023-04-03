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***NTGAZ* *ELITE* *BOBET* *TUPRS* *GESAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

03.04.2023 17:02
***NTGAZ* *ELITE* *BOBET* *TUPRS* *GESAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***NTGAZ******ELITE******BOBET******TUPRS******GESAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BOBET, ELITE, GESAN, NTGAZ, TUPRS

04.04.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BOGAZICI BETON SANAYI BOBET 0,5 0,45
NATURELGAZ NTGAZ 3,0434782 2,7391303

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA ELITE 140,00000 Kaydi Pay
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GESAN 300,00000 Kaydi Pay
TUPRAS TUPRS 600,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131215


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Altın Gr. 1.227 1.227 12,57  
Cumhuriyet 8.256 8.380 50,00  
Tam 8.307 8.410 92,00  
Yarım 4.072 4.115 45,00  
Çeyrek 2.036 2.058 23,00  
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Gümüş Gr. 14,81 14,83 -0,04  
B. Petrol 84,75 84,75 4,86  
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