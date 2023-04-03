***NTGAZ* *ELITE* *BOBET* *TUPRS* *GESAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***NTGAZ******ELITE******BOBET******TUPRS******GESAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BOBET, ELITE, GESAN, NTGAZ, TUPRS04.04.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBOGAZICI BETON SANAYI BOBET 0,5 0,45NATURELGAZ NTGAZ 3,0434782 2,7391303Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaELITE NATUREL ORGANIK GIDA ELITE 140,00000 Kaydi PayGIRISIM ELEKTRIK SANAYI GESAN 300,00000 Kaydi PayTUPRAS TUPRS 600,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131215BIST