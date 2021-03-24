***NTGAZ* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
24.03.2021 15:51
***NTGAZ******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu" ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920186
BIST
17:241.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 23,18
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:247,9211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0189
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:249,4115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0499
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:24441,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 441,09
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:24
|PEKGY
|2,20
|60.015.973
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.131.339
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|12.787.347
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.733.718
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.131.071
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,64
|459.908.633
|% -3,70
|
|EMKEL
|2,57
|9.087.140
|% -3,02
|
|BJKAS
|5,82
|256.280.181
|% -2,02
|
|AVHOL
|8,92
|7.810.887
|% -1,55
|
|LUKSK
|73,00
|8.112.404
|% -1,28
|
|GARAN
|7,18
|6.544.115.706
|% -0,14
|
|SASA
|47,54
|1.667.205.018
|% 8,94
|
|FROTO
|209,30
|877.018.629
|% 3,06
|
|SISE
|7,29
|854.046.691
|% 3,11
|
|AKBNK
|4,90
|841.874.227
|% 2,08
|
|GARAN
|7,18
|6.544.115.706
|% -0,14
|
|TSKB
|1,45
|349.926.204
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,23
|540.936.973
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,18
|241.119.103
|% 6,31
|
|EKGYO
|1,88
|356.916.320
|% 1,62
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9174
|7,9211
|% -0,24
|
|Euro
|9,3993
|9,4115
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,8250
|10,8793
|% -0,58
|
|Frank
|8,4291
|8,4799
|% -0,46
|
|Riyal
|2,1070
|2,1176
|% -0,18
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|62,75
|62,75
|1,96
|
Seans Raporu
17:24
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17:39BFREN
Yüzde 7.43 oranında artışla 1, 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 420 adet işlem
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17:38OYLUM
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17:37KERVT
Yüzde 5.88 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 760, 662 adet işlem
-
17:36ODAS
Yüzde 6.12 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 333, 370 adet işlem
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17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, DOHOL, KCHOL