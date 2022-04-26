***NTGAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.04.2022 09:14
***NTGAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTGAZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Tahsin Turan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023680
BIST
10:352.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 27,21
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.498
10:3514,7911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0234
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:3515,8103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0234
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,7983
10:35902,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,65
|Açılış
|: 902,58
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:33
|ACSEL
|43,12
|25.076.672
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|PRKAB
|34,26
|27.598.446
|% 8,21
|
|KLSYN
|2,30
|29.332.499
|% 7,98
|
|EUHOL
|2,83
|2.097.596
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|5,98
|7.788.309
|% -5,83
|
|ATLAS
|1,36
|949.986
|% -3,55
|
|KGYO
|4,97
|10.188.832
|% -3,12
|
|THYAO
|40,86
|1.267.474.867
|% 3,18
|
|KRDMD
|15,50
|706.806.046
|% 2,92
|
|TUPRS
|254,20
|538.780.034
|% -2,00
|
|KONTR
|158,30
|465.184.525
|% 1,54
|
|SISE
|18,13
|424.844.386
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,78
|169.050.441
|% 0,72
|
|ODAS
|2,50
|137.286.669
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,50
|706.806.046
|% 2,92
|
|YKBNK
|5,17
|236.568.527
|% 0,78
|
|THYAO
|40,86
|1.267.474.867
|% 3,18
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7854
|14,7882
|% 0,14
|
|Euro
|15,7992
|15,8091
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7597
|18,8538
|% -0,08
|
|Frank
|15,3531
|15,4456
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9302
|3,9499
|% 0,05
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|0,51
|
|Altın Gr.
|904
|905
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,30
|